ДТЭК предупредила об отключении электроэнергии для двух госшахт на Донбассе

Оператор системы распределения ДТЭК объявил об отключении от электроэнергии двух государственных шахт — 28 января ГП Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1», а 29 января — ГП «Шахта им. М.С. Сургая». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что задолженность ш/у «Южнодонбасское № 1» превышает 123 млн гривен, «Шахты им. Н.С.Сургая» превышает 300 млн гривен.



«Государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. У ОСР нет иного выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты — прямое нарушение потребителем норм закона «О рынке электрической энергии», — пояснили в ОСР.



Оператор системы распределения проинформировал о сложившейся ситуации премьер-министра, Минэкоэнерго, СНБО, ГСЧС, Донецкую ОГА, органы Госэнергонадзора.



«Ответственность за отключение шахт несет руководство государственных предприятий», — добавили в ДТЭК.