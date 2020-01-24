ФСБ арестовала жителя Крыма по обвинению в оборудовании схронов со взрывчаткой

В Крыму сотрудники ФСБ арестовали местного жителя по обвинению в оборудовании схронов со взрывчаткой якобы по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.



Утверждается, что тайники были оборудованы в Симферополе, в них нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия, а также взрывчатку массой более пяти килограммов.

Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о «незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



Также в ФСБ утверждают, что в отношении задержанного уже состоялся суд и его взяли под стражу.



Имя и фамилия задержанного не называется.