Два города Луганщины могут остаться без отопления из-за долгов за газ

«Нафтогаз» сообщил о возможном срыве отопительного сезона из-за задолженности теплоснабжающих компаний за газ в 30 городах Украины. В случае, если эти компании не погасят свою задолженность, поставка газа будет им прекращена с 1 февраля, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».



В частности, без отопления могут остаться два города Луганской области — Счастье и Старобельск. В Счастье теплоснабжающая компания «ДТЭК Востокэнерго» задолжала более 550 миллионов гривен. В качестве минимальной суммы для первого взноса нужно внести 337 781 гривен.



В Старобельске ОСМД «Империал» должно более 103 тысяч гривен, минимальная сумма для первого платежа — 40 тысяч гривен.