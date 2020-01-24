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В пятую годовщину ракетного обстрела Мариуполя США призвали РФ вывести войска из Донбасса

24 января 2020, 17:31

В пятую годовщину ракетного обстрела Мариуполя США призвали РФ вывести войска из Донбасса

Россия должна способствовать установлению мира на Донбассе, и в частности, вывести свои войска из региона и способствовать выходу боевиков. Об этом заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд по случаю пятой годовщины обстрела микрорайона «Восточны» в Мариуполе.

Он отметил, что обстрелы Мариуполя, «направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений».

«Сегодня Россия продолжает разжигать начатый ней гуманитарный, экологический и экономический кризисы. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более 13 тыс. украинцев», — сказал Воффорд в видеообращении, опубликованном Посольством США в Украине.

«Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, которые действуют на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет», — добавил он.

24 января 2015 года боевики группировки «ДНР» обстреляли из РСЗО «Град» микрорайон «Восточный». В результате огня погибли 30 человек, в том числе двое детей. Около сотни включая 8 детей получили ранения.

По данным СБУ и международной расследовательской группы Bellingcat, к обстрелу микрорайона «Восточный» причастны военные 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (РФ). РСЗО, из которого велся обстрел, привезли через подконтрольную боевикам часть украино-российской границы вблизи населенного пункта Маркин.

Из перехваченных телефонных разговоров стало известно, что боевики под командованием офицеров РФ планировали обстрелять позиции украинских военных, расположенные менее, чем в километре от жилого микрорайона.

18 июня 2019 года суд в Мариуполе признал местного жителя Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» и приговорил к 9 годам лишения свободы. В августе того же года он вышел на свободу по «закону Савченко» — Кирсанова задержали в день обстрела города, 24 января 2015 года; более четырех лет он пробыл в СИЗО до вынесения приговора.

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