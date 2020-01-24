СБУ объявила о задержании двоих информаторов боевиков «ДНР»

Две жительницы города Лиман Донецкой области подозреваются в сотрудничестве с боевиками группировки «ДНР». Одну из них правоохранители задержали в конце прошлого года, ее сообщницу задержали недавно, передает пресс-центр СБУ.



«Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных», — сказано в сообщении.



По данным спецслужбы, подозреваемые передавали боевикам информацию о численности и местах дислокации ВСУ, вооружении и направлении перемещения по зоне проведения ООС.

Источник: СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства, указывающие на сотрудничество женщин с «ДНР». Им инкриминируют ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.



Отмечается, что контрразведчики установили также личности боевиков — «кураторов», с которыми сотрудничали задержанные. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.