Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 января.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит только от РФ.



Россия должна способствовать установлению мира на Донбассе, и в частности, вывести свои войска из региона и способствовать выходу боевиков. Об этом заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд по случаю пятой годовщины обстрела микрорайона «Восточны» в Мариуполе.



В Кремле заявили об отсутствии планов встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина до очередного саммита в «нормандском формате».



Боевые действия



СММ ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском — боевики отказали патрулю в проезде.



Общество



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило почти 102 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные районы Донбасса.



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