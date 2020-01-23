Песков отрицает изменение курса России по украинскому направлению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политика России на украинском направлении не менялась.Об этом сообщает «Интерфакс».



«Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — отметил пресс-секретарь президента РФ.



Также он сообщил, что не знает о наличии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России. «Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю», — сказал он.



При этом источник «Эха Москвы» в Кремле подтвердил, что Сурков подал прошение об отставке.



Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Владислав Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Сам Сурков пока никак не прокомментировал информацию.