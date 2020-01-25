СМИ: Куратором Донбасса в администрации Путина будет Козак

После отставки Владислав Суркова куратором Донбасса в администрации президента России будет назначенный на этой неделе замглавы АП Дмитрий Козак. Об этом сообщает российское издание «Открытые медиа» со ссылкой на источники.



По словам близкого к Суркову собеседника издания, это связано с тем, что теперь чисто политические вопросы отошли на второй план, а основными стали вопросы экономической помощи подконтрольным группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориям — чем Козак занимался и на своем предыдущем посту вице-премьера. Что касается вопросов безопасности и обороноспособности «Л-ДНР», то их курируют российские ФСБ и Минобороны, и здесь кураторы не изменились, добавляет близкий к администрации президента России источник.



По данным источников издания «Коммерсант», для Дмитрия Козака, в отличие от Суркова, неурегулированный конфликт на востоке Украины — проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает России нормализовать отношения с Западом. «В команде Козака считают, что решение этого вопроса может ослабить или вовсе снять санкционное давление с России», — говорится в статье издания.

24 января президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность.



После аннексии Крыма Россией в 2014 году Козак стал его куратором в правительстве. По этой причине он попал в санкционные списки США и Евросоюза.



Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Владислав Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Сам Сурков пока никак не прокомментировал информацию.