Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела на Донбассе

В результате обстрела на Донбассе 25 января получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", зафиксировано работу снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пострадавшему оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.



Кроме этого, по данным штаба, обстрелы велись вблизи Павлополя, Катериновки, Песок.