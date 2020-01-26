Кравчук верит, что Донбасс может «сам вернуться» в Украину

Оккупированная часть Донбасса может сама вернуться под контроль Украина, если власть страны проявит настойчивость, считает первый президент Леонид Кравчук.



«Донбасс он [президент РФ Владимир Путин] еще не взял. Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной,— сказал Кравчук в интервью телеканалу «Прямой».



По его мнению, в случае с аннексированным Крымом необходимо будет применять другую стратегию. «Сегодня Крым уже в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», — подчеркнул Кравчук.

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