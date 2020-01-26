СМИ опубликовали запись разговора Трампа о конфликте Украины и РФ

Associated Press опубликовало короткую видеозапись со встречи президента США Дональда Трампа с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом в 2018 году. На ней президент США рассуждает, как долго Киев сможет противостоять «российской агрессии» без помощи со стороны Вашингтона, пишет РБК.



По данным агентства, запись была сделана во время ужина Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. По информации AP, на встрече также присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.



Запись длится 1 час 23 минуты, кто именно ее сделал, не уточняется. По данным агентства, в ходе встречи американский президент поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять «российской агрессии» без помощи со стороны США.



«Как долго они [Украина] продержатся в борьбе с Россией?», — задает вопрос человек, которого AP называет Трампом. После этого он переходит к теме увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине (этот пост она занимала с 2016 по 2019 год).





ABC News со ссылкой на источники пишет, что ужин с участием Трампа, Парнаса и Фрумана состоялся 30 апреля 2018 года. Телеканал также опубликовал фрагменты аудиозаписи, которая, как утверждают собеседники телеканала, была сделана на той же встрече Фруманом.



«Самая большая проблема, с которой, я думаю, нужно начать, — в том, чтобы избавиться от посла. Она осталась еще со времен администрации Клинтона, — произносит на ней человек, которого ABC называет Парнасом. — Она ходит вокруг и говорит всем: «Подождите, ему [Трампу] еще устроят импичмент, просто подождите».



В ответ на это, по данным ABC, Трамп заявляет: «Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Выгоните ее. Хорошо? Сделайте это».



Как сообщает ABC, копию записи передали федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Там не стали комментировать информацию.



Участники встречи также обсудили энергорынок Украины, действия госсекретаря США Майка Помпео, который, по словам Трампа, «делает хорошую работу», предстоящую первую встречу американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном (она прошла в июне 2018 года в Сингапуре) и политику экс-президента США Джорджа Буша на Ближнем Востоке, сообщает AP. По данным агентства, на видео также присутствуют сын президента Дональд Трамп-младший и его экс-советник Джонни де Стефано.



Ближе к концу ужина, пишет AP, Парнас передал Трампу подарок от «главного раввина на Украине» и раввинов Израиля. Он провел параллель между Трампом и Мессией, «который пришел спасти весь мир», и назвал американского лидера «спасителем Украины». По данным агентства, Фруман после этого заявил: «Все евреи Украины молятся за вас».



Появление видеозаписи может сыграть значимую роль в деле об импичменте Трампа и противоречит заявлениям президента США о том, что он не знал Фрумана и Парнаса, отмечает агентство. Бизнесменов арестовали в США в середине октября 2019 года, заподозрив в том числе в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии данных о передаче сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев. Позднее прокуратура в США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани. Оно касалось того, получал ли адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка личную выгоду от газовых проектов на Украине, которые продвигали Фруман и Парнас, сообщали WSJ и Bloomberg со ссылкой на источники.