В Донецке повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Оккупационная «администрация» Донецка намерена повысить стоимость проезда в общественность транспорте до 6 российских рублей. На данный момент в Донецке действует цена еще 2012 года и составляет 3 рубля (1,2 гривны), говорится в сюжете сепаратистского канала «Оплот ТВ».



Окончательное решение по повышению стоимости проезда еще не принято. Однако как отмечают в подконтрольном «ДНР» коммунальном предприятии «Донэлектроавтотранс», подорожание проезда не отразится на техническом и финансовом обеспечении предприятия. В частности, речи о поднятии зарплат сотрудникам не идет.



«Мы предложили повышение стоимости проезда до 6 российских рублей. Это намного меньше чем тот тариф, который был бы необходим для того, чтобы полностью обеспечивать потребности предприятия как технически, так и в плане заработных плат, которые хотелось бы видеть», — прокомментировал директор КП Юрий Атаманов.



В подконтрольных боевикам Горловке и Макеевке стоимость проезда повысят до 5 рублей.