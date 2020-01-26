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Мариупольское КП «Счастливые животные» убивает собак: за 2 года усыпили более двух тысяч

26 января 2020, 17:10

Мариупольское КП «Счастливые животные» убивает собак: за 2 года усыпили более двух тысяч

Под КП десятками приносят щенят Под КП десятками приносят щенят

КП «Счастливые животные» в Мариуполе занимается усыплением бездомных собак, несмотря на то, что в его функции входят стерилизация и освобождение животных. За 2 года сотрудники КП усыпили более двух тысяч собак. Об этом говорится в материале «ВВС Украина».

В 2016 году Мариупольский горсовет принял документ о регуляции численности бездомных собак по принципу «отлов — стерилизация — выпуск». В 2017 году создали КП «Счастливые животные», которое должно работать по этому документу.

«В реальности собак и дальше убивают. В договорах, которые КП заключает с городскими предприятиями, указаны лишь расходы на вылов, эвтаназию и бензин», — говорится в статье.

Так, в 2018 году в Мариуполе усыпили 874 собаки, а в 2019-м — 1217 собак (в прошлом году была вспышка бешенства в городе).

Журналисты указывают на значительную разницу в числе эвтаназий в других городах, а во Львове, Днепре и Кривом Роге оно и вовсе нулевое.

КП «Счастливые животные» — единственное предприятие, которое должно решать проблемы с бездомными животными в полумиллионном Мариуполе. Вместо этого собаки живут в ужасных условиях: клетки с деревянными полами, которые невозможно убрать, антисанитария.

Эвтаназию собак последние месяцы проводили не в операционной, а на полу темного ангара, на глазах у других животных.

Основная часть собак, подлежащих эвтаназии — те, кого выловили на территории меткомбинатов и других коммунальных предприятиях города. Договоры «на убийство» с КП заключает «Мариупольтеплосеть», горводоканал, рынки; усыпляют также щенков, которых приносят под ворота КП «Счастливые животные».

Подобранные на улицах из-за жалоб горожан животные не проходят обследование на агрессию. С 2017 года на предприятии так и не появилась должность кинолога, который проводил бы обследование.

По подсчетам специалистов ID Animals, в Мариуполе около 4 тысяч собак: «Это закон природы и закон прироста популяции. Если резко уменьшать популяцию животных их активными убийствами, тогда они резко начинают размножаться, и закон самосохранения нам не остановить, нельзя убивать и получать результаты».

КП недостаточно финансируют: 2019 году было выделено 2 млн гривен, что катастрофически мало для такого предприятия. Сейчас здесь всего 5 рабочих мест, а средства на дополнительные должности не выделяют.

На 2020 год на КП предусмотрено 4 млн гривен. По плану также должны провести реконструкцию. Проект, составленный предыдущей администрацией, получил 2 млн гривен, хотя полная стоимость составляет 30 млн гривен.

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