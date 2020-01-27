В СНБО создана группа реагирования на коронавирус

В Совете нацбезопасности и обороны образована оперативная группа по мониторингу и анализу ситуации относительно распространения нового коронавируса (2019-n-CoV). Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, круглосуточный мониторинг ведется в отношении стран Азии (прежде всего Китая), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.



С 26 января в аэропорту «Борисполь» введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Животные, ввозимые в Украину, проходят специальный обзор ветеринарных служб.



На данный момент в Украине не было зафиксировано случаев коронавируса.



Вспышка вируса 2019-n-CoV произошла днями в китайской провинции Хубэй. На сегодня в КНР подтверждено уже 2744 случая заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах. 80 человек скончались из-за тяжелой пневмонии, провоцируемой вирусом.



Случаи заражения зафиксированы во Франции, Непале, Южной Корее, США, Таиланде и Гонконге.