NYT узнала, что военные скрывали от президента Ирана атаку на украинский самолет

Командование «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), которое подчиняются аятолле (верховному лидеру) Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета, хотя знали о настоящих причинах авиатрагедии уже спустя несколько минут.



Об этом пишет The New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.



Глава воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на самолет. Он сообщил о происшествии коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования произошедшего и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке Хаменеи, по-прежнему игнорируя Роухани, пишет газета.



По данным издания, пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Члены правительства, которые также звонили представителям армии, получали сообщения о ложности подозрений.



10 января, когда власти Ирана официально назвали версию об ударе авиалайнера «большой ложью», военные сообщили президенту правду. Роухани был «в ярости», пишет NYT. Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и он приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.



В итоге, по информации газеты, КСИР хочет возложить ответственность за произошедшее на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет. Роухани потребовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР. 11 января Хаджизаде публично взял на себя ответственность за произошедшее с украинским самолетом.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.



Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны подчеркивают, что это произошло непреднамеренно.



19 января тела погибших украинцев вернули в Украину.