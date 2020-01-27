Песков: Указа об увольнении Суркова пока нет

Указа об увольнении Владислава Суркова с должности помощника президента РФ пока нет, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «Интерфакс».



«Могу пока сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», — сказал он журналистам.



В то же время Песков не смог ответить на вопрос о том, продолжает ли Сурков ходить на работу: «Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю».



В субботу приближенный к помощнику президента РФ политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram, что Сурков принял окончательное решение об уходе из Кремля.



«Мне это известно от самого Суркова», — написал он.



В тот же день Чеснаков сказал «Интерфаксу», что Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении».



По словам же Пескова, политика России на украинском направлении не менялась.