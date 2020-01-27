Более трети пенсионеров получают до 2 тысяч гривен пенсии

Размер выплат у 35% украинцев пенсионного возраста не превышает 2 тысяч гривен. Об этом следует из информации Пенсионного фонда по состоянию на 1 января 2020 года.



Так, 0,7% пенсионеров получают до 1500 гривен, 34,8% — от 1501 гривен до 2000 гривен, 34,2% — от 2001 гривен до 3000 гривен, 12,4% — от 3001 гривен до 4000 гривен, 6,3% — от 4001 гривен до 5000 гривен, 9,3% — от 5001 гривен до 10000 гривен. 2,3% получают пенсию размером более 10000 гривен.



В Украине проживает 11,3 млн пенсионеров.



Средний размер пенсии составляет 3082 гривны.



С 1 января в Украине увеличился размер минимальной пенсии до 1638 гривен. Также увеличены тарифы на услуги по выплате и доставке пенсий по почте: с 0,79% до 1,15% от суммы пенсии в городской местности и с 1,56% до 2,3% от суммы выплаты в сельской местности и поселках городского типа.