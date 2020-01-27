В Киеве зафиксирован случай инфицирования коронавирусом. Но это не китайский смертельный вирус

В Украине зафиксирован первый в этом году случай заражения коронавирусом. Речь идет не о китайском штамме смертельного вируса.



Результаты исследования опубликовал «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».



«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3, грипп А нетипований — 1, грипп В — 3, аденовирус — 2, бокавирус — 1, короновирус — 1 (не является новым китайским коронавирусом) и риновирус — 1», — сказано в сообщении.



Глава Госпотребслужбы Олег Рубан подтвердил, что в Киеве зафиксирован несмертельный штамм коронавируса.



«Короновирус в Киеве был зафиксирован, но это не тот возбудитель, который есть в Китае. Это другой — несмертельный штамм вируса», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».



Всего существует 40 видов коронавируса.

С 26 января в аэропорту «Борисполь» введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Животные, ввозимые в Украину, проходят специальный обзор ветеринарных служб.



В Совете нацбезопасности и обороны образована оперативная группа по мониторингу и анализу ситуации относительно распространения нового коронавируса (2019-n-CoV).