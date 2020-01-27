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В Киеве задержали стрелявшего в полицейских. Он может быть боевиком «ДНР»

27 января 2020, 15:57

В Киеве задержали стрелявшего в полицейских. Он может быть боевиком «ДНР»

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в ночь с 24 на 25 января стрелял в полицейских в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В полиции со ссылкой на сайт «Миротворец» сообщают, что задержанный является командиром взвода разведки подразделения «ОПЛОТ» при группировке «ДНР».

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 января в одном из киевских развлекательных заведений вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. «К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице», — говорится в сообщении.

На видео с камеры наблюдения видно человека, который зарядил оружие. Во время конфликта мужчина выстрелил в одного из офицеров полиции, но произошла осечка, тогда он выстрелил в грудь другому офицеру. «Когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия», — рассказали в полиции

Через несколько часов после инцидента стрелок был задержан. Следователи объявили ему о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса — хулиганство.

Также в полиции сообщили, что раненого офицера прооперировали и он находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.

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Места
Киев

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