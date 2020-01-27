Киевский суд продолжит рассматривать дело экс-главы «ЦИК ДНР» Лягина

Верховный суд отказался менять территориальную подсудность дела в отношении экс-главы «Центризбиркома» группировки «ДНР» Романа Лягина. Его дело продолжит рассматривать Шевченковский райсуд Киева, пишут «Ґрати».



17 декабря Шевченковский суд постановил направить дело в Киевский апелляционный суд для решения вопроса о дальнейшей передаче дела в Верховный суд для решения территориальной подсудности этого дела.



На данный момент Лягин проходит обвиняемым в двух уголовных производствах — участие в террористической организации и посягательство на территориальную целостность Украины (статья 258-3 и статья 110 Уголовного кодекса Украины), а также госизмена (статья 111 УК). Коллегия судей с председательствующей судьей Еленой Мелешак отказалась объединять два производства в одно.



Лягина задержали сотрудники СБУ на админгранице с Крымом в июне 2019 года.