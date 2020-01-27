Конституционный суд отказался рассматривать закон об «особом статусе» Донбасса

Конституционный суд Украины отказал в открытии производства по представлению депутатов о соответствии Конституции закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».



«На пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда в понедельник вынесено определение отказать в открытии производства по данному представлению», — говорится в сообщении.



На заседании 10 декабря 2019 года Большая палата Конституционного суда рассматривала вопрос открытия конституционного производства относительно соответствия Конституции закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», закона Украина «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».



Тогда решение об открытии производства принято не было.



Данное представление народных депутатов поступило в Конституционный суд 19 июля 2019 года. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что соответствующее представление подписали 53 депутата, в частности, вся фракция партии «Самопомич».