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На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

27 января 2020, 22:29

На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Недалеко от неподконтрольного правительству Голубовского Луганской области из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета был обстрелян беспилотник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Команда миссии слышала около 100 выстрелов из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета ориентировочно в 1–2 км к северо-востоку. По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего в тот момент примерно в 1,7 км к северо-востоку от позиции патруля СММ», — говорится в отчете.

Отмечается, что наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район.

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