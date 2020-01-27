На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Недалеко от неподконтрольного правительству Голубовского Луганской области из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета был обстрелян беспилотник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда миссии слышала около 100 выстрелов из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета ориентировочно в 1–2 км к северо-востоку. По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего в тот момент примерно в 1,7 км к северо-востоку от позиции патруля СММ», — говорится в отчете.



Отмечается, что наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район.