Штаб ООС зафиксировал 10 обстрелов на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Потерь среди украинских военных не зафиксировано.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Отмечается, что обстрелы велись в районе Песок, Новотроицкого, Лебединского, Тарамчука, Майорского, Новой Кондрашовки, Пивденного, Новотошковского. «Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения № 3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия», — подчеркнули в штабе.



С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции возле Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, добавили в штабе. Потери с украинской стороны не зафиксированы.