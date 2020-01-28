Суд закрыл дело против члена «Единой России» из Севастополя

Суд в Киеве закрыл дело в отношении члена партии «Единая Россия» и участника незаконной крымской организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на прокуратуру АР Крым.



Как сообщает спецпроект ИА «Центр журналистских расследования» «Бюро судебной информации», дело закрыто из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.



В материалах уголовного производства отмечается, что в марте 2014 года Кучерявый вступил в так называемую тактическую группу «Автоканал Севастополя», которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», а также активно противодействовала украинским военным.



Кудрявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Кучерявого к ответственности. Сторона обвинения не возражала. Суд удовлетворил ходатайство.

О задержании Кучерявого стало известно 4 декабря 2019 года. В СБУ сообщили, что он направлялся на материковую часть Украины, чтобы получить украинский паспорт. Прокуратура Автономной Республики Крым объявила ему о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



10 декабря суд отправил Кучерявого под домашний арест.