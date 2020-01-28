ООН: В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса

По оценкам Организации Объединенных Наций, 3,4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Twitter организации.



Отмечается, что 1,1 миллиона нуждающихся − старше 60 лет.



С начала конфликта на востоке Украины гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более чем одному миллиону человек, однако это меньше половины всех нуждающихся, подчеркнули в ООН.



Ранее сообщалось, что 430 тысяч детей на Донбассе продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.