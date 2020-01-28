Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана

Генпрокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров в деле о расстрелах на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства. Об этом сообщили в Адвокатской совещательной группе, постановление было принято 27 января.



В дело вернули Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова, а также усилили группу. В конце 2019 года из судебного процесса в отношении экс-беркутовцев по делу о расстрелах на Майдане исключили четырех прокуроров, которые занимались расследованием несколько лет.



После этого Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.



Экс-беркутовцы обвинялись в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской.



После этого их обменяли в рамках обмена удерживаемыми лицами с «Л/ДНР».



14 января Святошинский райсуд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев.