Строительство радиотелевизионной станции на Луганщине обещают начать летом

Строительство радиопередающего комплекса в Попаснянском районе Луганской области планируется начать летом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



В ОВГА отметили, что уже выделен земельный участок, разработка проектной документации завершается. Строительство предусмотрено региональной целевой программой развития информационной реинтеграции и развития сферы Луганской области на 2020-2023 годы.



По данным ведомства, сейчас в области работают введенные в эксплуатацию в 2017 году 134-метровая РТС в Новоайдарском районе и 19 радиотрансляционных комплектов в 18 населенных пунктах Станично-Луганского, Попаснянского и Новоайдарского районов.