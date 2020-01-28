«Нормандская встреча» на уровне глав МИД может состояться в Мюнхене

Встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России может состояться «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Это допустил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью «Коммерсанту».



«Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате "нормандской четверки" [на уровне глав МИД]. Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу», — сказал он.



Дипломат отметил, что ситуация на Донбассе еще недостаточно изменилась, чтобы Германия могла выступить за снятие санкций с России.



«Санкции, введенные странами ЕС из-за Донбасса, — это не санкции ради санкций. Это меры, при принятии которых предусматривалась возможность их снятия — в случае выполнения Минских договоренностей. На продвижении минского процесса мы и сосредоточились, и шаги, которые предпринимаются в последнее время, внушают надежду. И логика в том, что по мере выполнения договоренностей приближается и снятие санкций», — добавил немецкий посол.



В этом году Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 14 по 16 февраля.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров нормандской четверки в апреле.