Беспилотники ОБСЕ «глушили» по обе стороны линии соприкосновения

Беспилотники Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 24,25 и 26 января подверглись глушению по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В течение дня 24 января БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения) в районах к северу, востоку, юго-востоку, югу, юго-западу, западу и северо-западу от н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) по обе стороны

от линии соприкосновения, а также в районах к северу и западу от н. п. Луганск (неподконтрольный правительству)», — говорится в отчете миссии.



В этот же день аппарат миссии подвергся воздействию во время полета над районами между неподконтрольными правительству н. п. Старомихайловка, Сигнальное, Стыла, Веселое, а также подконтрольным Лопаскино.



В миссии отметили, что во время полета над н. п. Петровское беспилотник подвергся воздействию помех сигнала и 25,и 26 января.

Ранее в ОБСЕ сообщили о нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области.