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На Донбасс приехал французский философ, который помог Зеленскому встретиться с Макроном

28 января 2020, 12:49

На Донбасс приехал французский философ, который помог Зеленскому встретиться с Макроном

Французский писатель и философ Бернар-Анри Леви побывал на контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» вблизи линии разграничения. Об этом сообщает Донецкий погранотряд Госпогранслужбы Украины.

Там он ознакомился с работой КПВВ. «Главное ваше оружие — то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь», — сказал Леви пограничникам.

В ведомстве подчеркнули, что как позитив Леви отметил обеспечение «быстрого и комфортного пересечения линии разграничения» гражданами.

Француз также смог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным.

Бернар-Анри Лев известен своей активной позицией и призывами помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость. В 2014 году он стал первым французом, который выступил на Майдане в Киеве. Также Леви является противником евроскептицизма.

В 2015 году он стал одним из учредителей Агентства модернизации Украины.

По данным «Украинской правды», весной 2019 года Леви помог в подготовке визита тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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