С начала года ГПСУ обнаружила 15 человек, которые пересекли линию соприкосновения на лодках

С начала 2020 года пограничники обнаружили 15 человек, которые незаконно пересекли линию соприкосновения в Луганской области на лодках. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



В ведомстве отметили, что всех граждан привлечены к административной ответственности.



Так, 27 января на окраине Трьохизбенка правоохранители остановили четырех граждан Украины.



«По словам двух остановленных мужчин, жителей контролируемой части Донецкой области, они на неподконтрольной части Луганщины якобы посещали родственников. А вот мужчина и женщина, жители неподконтрольной Голубовки (бывшего Кировск), направлялись в Северодонецк для получения социальных выплат», — говорится в сообщении.



Как рассказали задержанные, за пересечение линии соприкосновения таким способом они заплатили лодочникам по 100 гривен с каждого.

21 января Госпогранслужба сообщила о задержании трех женщин, которые пересекли линию соприкосновения на лодке через реку Северский Донец.