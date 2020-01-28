Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

Украинский завод «Южмаш» по меньшей мере с 2017 года закупает алюминий у российской компании «Альфа-металл». Как минимум в одном из контрактов металл предназначался для производства американских космических ракет «Антарес». Об этом сообщает «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».



15 января 2020 года был заключен контракт на поставку 88,7 тонн алюминиевого проката. Сумма контракта — 110 млн рублей или 42,90 млн гривен.



Всего с 2017 года «Южмаш» и «Альфа-металл» заключили четыре контракта на поставку алюминия и биметаллических плит на общую сумму 435 миллионов рублей или 315,10 млн гривен.



В договоре 2019 года указано, что в соответствии с конструкторской документацией российский алюминий должен быть использован для изготовления ракет-носителей «Антарес» американской компании Orbital.



Место выполнения работ, указанное в контракте, совпадает с адресом АО «ВПК "НПО машиностроения"», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Эта компания находится под санкциями Украины.



По данным российского реестра, учредителями фирмы «ПО "Альфа-Металл"» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором — Дмитрий Трищенко.