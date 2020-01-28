ООН передала Луганщине 7 кейсов для мобильного предоставления соцуслуг

Семь мобильных кейсов для предоставления социальных услуг получили представители департаментов социальной защиты Луганской области от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Такие кейсы будут использовать для предоставления услуг маломобильным людям, а также для жителей прифронтовых населенных пунктов, откуда людям трудно добраться до райцентра.



«Например, Крымское. Поселок с плохой дорогой и возле линии соприкосновения. Там, чтобы оказывать социальные услуги, нужны большие усилия, чтобы доехать. Поэтому важно добраться с оборудованием, чтобы обслужить население, которое там живет. С этим кейсом можно оказывать разные услуги, связанные с получением пенсий, социальных выплат переселенцам и так далее», — пояснила заместительница представителя верховного комиссара ООН по правам беженцев Ноэль Калхун.



Кейсы получили представители Беловодского, Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Марковского районов, а также чиновники управления социальной защиты Северодонецка и Лисичанска.



Стоимость каждого кейса — 4500 долларов. В нем есть ноутбук, принтер, сканер, веб-камера и мобильный интернет.