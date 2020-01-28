Еврокомиссия: Получение Украиной 500 млн евро зависит от выполнения требований МВФ

В Еврокомиссии сообщили, что получение Украиной второго транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро зависит от выполнения правительством Украины предыдущих требований Международного валютного фонда. Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком 28 января, передает «Громадське».



«Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии для того, чтобы выделили средства Украине. Также важно отметить, что макроэкономическая программа ЕС привязана к программе МВФ, и она связана с выполнением Украиной предыдущих требований МВФ», — сообщил Домбровскис.



В свою очередь Гончарук отметил, что ожидает получение Украиной транша от ЕС в первом квартале 2020 года.

В июне 2019 года Еврокомиссия подтвердила Украине, что планирует предоставить этот транш после того, как правительство выполнит необходимые реформы.



11 декабря ЕС официально перечислил первый транш кредита в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро.