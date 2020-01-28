Экс-заместителя министра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместителя министра энергетики времен Виктора Януковича, которого накануне экстрадировали из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



В отношении экс-чиновника применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен.



По данным следствия, участники преступной группировки, в состав которого входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали газ другим субъектам хозяйствования.



«В результате таких действий государственным предприятиям причинен ущерб в размере свыше 2 млрд гривень. Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — сообщили в прокуратуре.