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В штабе ООС заверяют, что на следующих участках разведения на Донбассе не будет «серой зоны»

28 января 2020, 21:32

В штабе ООС заверяют, что на следующих участках разведения на Донбассе не будет «серой зоны»

На предстоящих участках разведения сил и средств на Донбассе не предусматривается создание «серой зоны». Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба Виталий Саранцев, передает «Радио Свобода».

По его словам, это планируется сделать для того, чтобы в населенных пунктах, которые попадут в участки разведения, продолжали работать государственные учреждения.

«На тех участках, которые планируются для разведения, там не предполагается, что какие-то населенные пункты попадут в "серую зону"... Там будет продолжаться жизнь, там будут работать все государственные институты, там будет обеспечен правопорядок», — сказал Саранцев.

Об очередных точках разведения на Донбассе Трехсторонняя контактная группа должна договориться до конца марта этого года.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «сейчас на столе в Минске есть девять фактически участков», но задача переговорной группы — свести их к трем. Новые точки разведения, которые предлагает Украина, — контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

В конце прошлого года состоялось разведения сил у Золотого Луганской и в районе Петровского и Богдановка в Донецкой области.

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