Глава дипломатии Евросоюза Боррелль намерен посетить Донбасс

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль в ходе своего визита в Украину хочет посетить Донбасс. Об этом он рассказал в Брюсселе на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



«Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, идут военные действия для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте. Мы должны приложить самые важные усилия для того, чтобы перестали убивать людей», — сказал он.



Боррелль подчеркнул, что результат последней встречи в Париже должен быть выполнен на местах.



«Мы должны прилагать усилия в нескольких сферах: прежде всего, гуманитарная помощь, во-вторых, разминирование — мы можем сохранить много жизней и третье — провести изучение инфраструктуры с экономической точки зрения для того, чтобы подготовить будущую возможную реконструкцию», — подчеркнул дипломат.



Он также отметил необходимость обеспечения свободного прохождения кораблей в Керченском проливе и из Азовского моря в соответствии с международным законодательством.



«Мы будем продолжать поддерживать независимость и территориальную целостность Украины», — резюмировал Жозеп Боррелль.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» анонсирована на апрель.