Главные события 28 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 28 января.
Политика
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр допускает, что встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел может состояться «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.
Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Пьер Морель сообщил, что «формулу Штайнмайера» необходимо закрепить в украинском законодательстве.
Руководитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев рассказал, что на предстоящих участках разведения сил и средств на Донбассе не предусматривается создание «серой зоны».
Общество
По оценкам ООН, 3,4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи. При этом 1,1 миллиона нуждающихся − старше 60 лет.
Права человека
Представителям Красного Креста до сих пор не предоставили полный доступ к удерживаемым в тюрьмах на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях.
Боевые действия
Миссия ОБСЕ сообщила о нарушении режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области.
Бывший спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году на Донбассе было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта.
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