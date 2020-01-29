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Штаб ООС зафиксировал 12 обстрелов на Донбассе

29 января 2020, 08:12

Штаб ООС зафиксировал 12 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там напомнили, что двое украинских военных получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

Обстрелам подверглись позиции военных у Лебединского, Березового, Васильевки, Новолуганского, Орехового, Новотошковского, Троицкого.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, подытожили в штабе ООС.

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