Штаб ООС зафиксировал 12 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что двое украинских военных получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.



«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Обстрелам подверглись позиции военных у Лебединского, Березового, Васильевки, Новолуганского, Орехового, Новотошковского, Троицкого.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, подытожили в штабе ООС.