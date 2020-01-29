Экс-депутат перелезла через забор ГБР. Открыто уголовное дело

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол перелезла через забор с колючей проволокой на территорию Государственного бюро расследований в Киеве 28 января. Соответствующее видео опубликовало ГБР.





Так Черновол попала на брифинг первого замглавы бюро Александра Бабикова. Как сообщили в ГБР, во время брифинга она пыталась кинуть в Бабикова мобильный телефон. После этого экс-депутата вывела полиция из здания.



В ГБР также сообщили о начала досудебного расследования в отношении Черновол по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса — хулиганство. В случае доказательства вины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



Сама Черновол заявила каналу «Прямой», что во время ее выдворения из здания ГБР ей специально повредили ногу. Замглавы бюро Бабикова она называет адвокатом беглого президента Виктора Януковича. В персоне замглавы ГБР Черновол видит угрозу расследованию дел Майдана. Сам Бабиков отрицает, что защищал интересы Януковича в суде.