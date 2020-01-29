ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке поврежден забор и одноэтажный дом по улице Леваневского, 90 в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.



«Женщина (около 60 лет), которая представилась матерью владельца дома, рассказала, что днем 25 января она услышала разрыв снаряда поблизости, когда находилась в саду у дома. Она добавила, что были повреждены западное окно и мебель внутри дома», — говорится в сообщении.



Мужчина, проживающий поблизости сообщил миссии, что он был дома днем 25 января, когда услышал взрыв поблизости.



Также патруль миссии видел пять отверстий в металлическом заборе, расположенного около в 4 метрах от одноэтажного жилого дома.



По оценке СММ, повреждения возникли недавно и были вызваны попаданием осколков.