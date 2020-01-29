ЕС выделит Украине 26 млн евро на поддержку малого фермерства

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение на сумму 26 млн евро, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Отмечается, что эта помощь ЕС будет направлена на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.



Также эти средства будут направлены грантовые программы для малых фермерских хозяйств.

28 декабря 2019 года профильный комитет Рады рекомендовал парламенту принять закон о рынке земли во втором чтении.



Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года. В проекте установили правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.