Экс-глава СНБО заявил о попытках договориться с США о широком сотрудничестве

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал в интервью Daily Beast, что летом 2019 года пытался заключить соглашение о полномасштабном сотрудничестве с США.



По словам Данилюка, главным партнером на переговорах был тогдашний советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, котрому он всецело доверял.



Как отметил бывший украинский чиновник, еще в июле речь шла о создании «дорожной карты», которая включала не только военное сотрудничество, но и возможные поставки природного газа из США в Украину. Данилюк отметил, что обсуждал проект соглашения с президентом Владимиром Зеленским.



По словам экс-секретаря СНБО, заключить соглашение не удалось в том числе из-за звонка посла США в Европейском союзе Гордона Сондлэнда, который заявил о желании Трампа возобновить расследование в Украине деятельности сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Вскоре после этого Болтон отказался от дальнейших переговоров.



Данилюк отметил, что пытался контактировать с Болтоном, чтобы организовать личную встречу Зеленского с Трампом. Однако, по его словам, начатое в США расследование относительно дела Байдена дало Киеву понять, что не следует ввязываться в эту «схватку». «Если бы мы оказались втянуты во внутриполитический процесс в США, это только навредило бы Украине. Если есть что-то, что нарушает американские законы, то пусть США с этим вопросом сами и разбираются», — добавил Данилюк.



Также он рассказал, что о решении США заморозить военную помощь Украине он узнал из статьи в издании Politico 28 августа. По словам Данилюка, в офисе Зеленского долго не могли поверить в случившееся.

Александр Данилюк ушел с поста секретаря СНБО 3 октября 2019 года. Джон Болтон был отправлен в отставку за три недели до этого.



В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.



Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.



Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было. Зеленский также говорил, что на него никто не давил.



19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа, признав его виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Теперь это решение должно одобрить Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, которые поддерживают Трампа.