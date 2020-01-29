ЕС настаивает на необратимости национализации ПриватБанка

Совет ассоциации между Украиной и Европейский союзом отметил важность необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы по итогам заседания 28 января, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.



В заявлении акцентируют внимание на необходимости возвращения средств, выведенных из ПриватБанка накануне его национализации.



«Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов», — говорится в заявлении.



Помимо того представители ЕС отметили, что готовы будут выделить Украине 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи после выполнения условий Международного валютного фонда. Среди которых — принятие парламентом закона, который не допустит возвращения ПриватБанка прежним владельцам.