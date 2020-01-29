В Мариуполе школы закрыли на карантин на неопределенный срок

В Мариуполе из-за увеличения количества учеников, заболевших респираторными инфекциями школы закрыли на карантин на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Учебный процесс во всех школах будет приостановлен с 30 января.



О восстановлении обучения в учебных заведениях будет сообщено дополнительно.



По данным департамента образования Мариупольского горсовета, по состоянию на 28 января на лечении находились 5313 мариупольских школьников: 5 школ закрыли на карантин полностью, еще 19 — частично, передает MRPL.CITY.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ в 59 школах полностью приостановлены занятия, в 9 школах — частично. В Северодонецке, приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учебных заведениях до 3 февраля включительно.