После захвата Донецкого аэропорта 25 из 80 пограничников переехали в Мариуполь

После захвата Донецкого аэропорта в 2014 году из 80 сотрудников отдела пограничной службы только 25 на следующий день прибыли в Управление пограничного отряда в Мариуполе, чтобы нести дальнейшую службу в рядах Госпогранслужбы Украины.



Об этом «Громадському радио» рассказал начальник отдела пограничной службы «Донецкий аэропорт» на момент 2014 года, а сейчас начальник Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Олег Трофименко.



«Из того штата, который был в то время у меня для выполнения задач по назначению прибыло около 25 человек из 80. Большинство начали увольняться», — сказал Трофименко.



Он отметил, что те его подчиненные, которые выехали вместе с ним, впоследствии несли службу в отделах пограничной службы «Дмитровка» и «Амросиевка».

Боевые действия на территории Донецкого аэропорта начались 26 мая 2014 года и продолжались до конца января 2015 года. В результате были разрушены старый и новый терминалы аэропорта.