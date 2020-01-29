Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции

Кабинет министров Украины решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции Госэкоинспекции из-за неэффективности. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.



Он отметил, что инспекции создавали с целью усилить экологический контроль в портах.



«К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали — и сегодня принято решение об их ликвидации», — написал премьер.



Гончарук также отметил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции.

«Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции», — подчеркнул он.