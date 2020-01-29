В Мариуполе сына депутата горсовета подозревают в избиении полицейского

Сын депутата Мариупольского горсовета Максима Батенко подозревают в избиении полицейского. Депутат заявил о том, что ему предложили дать взятку за освобождения сына от наказания. Об этом сообщает телеканал «ТВ-7».



Как рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова, правоохранитель возвращался с работы, стал свидетелем драки и решил вмешаться.



«Возвращаясь домой после работы, оперативник центрального отдела полиции стал свидетелем правонарушения — трое неизвестных били человека. Оперативник пытался урегулировать конфликт и стал на защиту потерпевшего. Однако нарушители агрессивно на это отреагировали и втроем набросились на милиционера, в результате чего полицейский был травмирован», — рассказала она.



Сейчас милиционер на больничном и ждет операции. С журналистами общаться не хочет.



В полиции открыли уголовное производство по двум статьям — угроза или насильственные действия в отношении работника полиции и умышленное нанесение легких телесных повреждений.



Отец одного из участников драки, депутат Максим Батенко рассказал, что его сын сейчас находится под домашним арестом, но посещает занятия в университете.



«У них была групповая драка. Кто там — полицейский или еще кто, никто не представлялся и не говорил. Вот такая получилась ситуация», — говорит депутат.



Батенко также заявляет о том, что ему предложили дать взятку за освобождения сына от наказания.



«В ночь перед судом, в половине двенадцатого ночи, мне позвонили ... сказали — есть вариант, чтоб вашего сына отпустили — в полиции есть видео, где Андрей не бьет, а наоборот растягивает. Но для этого нужно 7,5 тысяч долларов», — говорит депутат.



Он написал заявление в правоохранительные органы и утверждает, что имеет доказательства.