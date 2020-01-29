Кабмин уволил главу «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.



«Мы согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный, по нашему мнению, шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании», — сказал премьер.



Гончарук не уточнил, перевели ли Кравцова на работу в Министерство инфраструктуры или уволили с выплатой компенсации в размере годовой зарплаты, которая составляет около 7 миллионов гривен.

В Кабмине рассчитывают привлечь немецкую компанию Deutsche Bahn в качестве консультанта для «Укрзализныци».