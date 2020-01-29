В 2019 году на шахтах «Л-ДНР» погибли 53 человека, узнали правозащитники

В 2019 году на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей от травм на работе умерли 53 шахтера, сообщает директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.



По ее данным, на подконтрольной группировке «ЛНР» территории погибли 24 шахтера, получили травмы на производстве — 135. На территории Донецкой области подконтрольной «ДНР» — умерли 29 шахтеров, получили травмы — 510 человек.



Как сообщалось, на подконтрольных группировке «ДНР» шахтах существует задолженность по зарплате перед горняками за ноябрь и декабрь 2019 года.